Energiatoetuse pudelikaelaks osutus paljudele eakatele mulluste elektriarvete kättesaamine

"Kui see inimene juhtumisi teab, mida ID-kaardi PIN-koodid tähendavad, ja kui tal on need juhtumisi kaasas ja ta juhtumisi on nõus, et meie teenindaja need tema eest sisestab, siis teda muidugi aidatakse. Palju lihtsam ja paljudel juhtudel ka ainuvõimalik on see, et inimene küsib need arved paberil elektrifirma kontorist. Aga selle kontori uksel on silt, et kontor on suletud! Praegusel kriisiajal!" pakatas linnapea nördimusest.

Raik suhtles VKG Elektrivõrkude juhiga kaks päeva nii meilitsi kui telefonitsi. Teisipäeva õhtul laekunud energiafirma e-kirjas oli ikka vana jutt: kasutagu narvalased iseteenindust või telligu arved e-postiga. Paberil arve saab ka − kui klienditeenindusse helistades aeg kokku leppida ("See telefon on pidevalt kinni," rõhutas Raik) ja siis kohale minnes iga arve eest üks euro maksta.

Toetust saab küsida eelmise aasta nelja kuu eest, see tähendab nelja arvet. Inimene maksaks neli eurot, et minna seejärel, arved näpus, linnaametnikult küsima, kas tal üldse on õigust toetust saada.

Pärast Põhjaranniku sekkumist leidis VKG tütarettevõte siiski võimaluse narvalaste suhtes inimlikult käituda.

"Järgmisest nädalast on Narva kontor avatud teisipäeval ja kolmapäeval kella 10 - 14, teenindatakse ainult energiahüvitise taotlemiseks arveid soovivaid inimesi ja nad saavad need arved tasuta," lubas VKG suhtekorraldusjuht Irina Bojenko kolmapäeva pärastlõunal.

Lisaks narvalastele sõltuvad VKG Elektrivõrkude Narva kontorist ka Narva-Jõesuu elanikud, kes oma paberarved samuti sealt kätte saavad.

Kallis kaugküte taotluste tulva ei toonud

Narva-Jõesuus oli neljapäevase seisuga vastu võetud 140 taotlust ja välja makstud 18 toetust. Väikseim toetusesumma oli 10 eurot, seni suurim, 1068eurone toetus hõlmas nii elektrit kui kaugkütet.

Kuigi Narva-Jõesuu on üks kahest Ida-Virumaa linnast, kus kaugküte hinna poolest hüvitamisele kuulub, küsitakse toetust peamiselt elektriarvete pärast.

"Septembri ja oktoobri küttearved ei olnud suured, novembris ja detsembris kütte hind tõusis ja veebruaris tõuseb jälle, nii et märtsis on oodata veel suuremaid arveid," arvas linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Veronika Stepanova, et selle toetuse küsijaid tuleb juurde.

Mitu korda on ametnikud nii Narva-Jõesuus, Olginas kui Sinimäel inimestele nende võimalusi selgitamas käinud ja iga kord lisandub kohapeal ka uusi taotlusi.

"Mõni inimene peab hüvitist nii väikeseks, et ei hakka seda küsimagi," rääkis Stepanova eakast mehest, kes ütles, et ah, antakse mingeid kopikaid, mis mul nendega peale hakata.

Ka Lüganuse vallas, kus peljati kalli kaugküttega Püssi elanikelt suurt taotluste tulva, on asjad rahulikult sujunud ja valdavalt küsitakse toetust ikka elektriarvete jaoks. Seni suurim toetus, 700 eurot, maksti elektriküttel eramu omanikule.

"Püssis on küte kallis küll, aga see on kogu aeg kallis olnud ja pinnad ei ole inimestel väga suured," arvas valla sotsiaalnõunik Ketlin Mõru.

Kiviõli elanikele tuleb aga selgitada, et kuigi linnas kaugküte äsja kallimaks muutus, ei küüni selle hind siiski hüvitamiseks nõutava piirini.

Jõhvi vallavalitsusse toodud avaldused ootavad kontrollimist ja hüvitamise otsust. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Järjekorras ootama ei pea

Jõhvi elanikud olid eilseks esitanud 140 toetuseavaldust.

"Mina arvasin, et neid tuleb vähem," ütles vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juht Sirli Tammiste.

Üllatusena esitati enamik taotlusi elektrooniliselt. Tõsi, mõnel on jäänud arved kaasa panemata, aga need saab hiljem juurde küsida.

Keerulisem on asi siis, kui inimesel arveid ei olegi.

"Üks toimetulekutoetuse pärast meie juurde tulnud naine tahtis ka elektri eest hüvitist. Kuna ta viitenumbrit ei teadnud, läks seda pangast küsima. Selgus, et elektriarve on hoopis mehe nimel ja numbri saamiseks pidi temagi panka minema. Lõpuks selgus, et hüvitist nad ei saagi," kirjeldas Tammiste paari päeva tagust juhtumit.

Toila vallas käivad sotsiaaltöötajad eakatel inimestel lausa kodus avaldusi vastu võtmas. Päevas lisandub umbes kakskümmend taotlust, neljapäevase seisuga oli neid 127. Järjekordi kusagil ei ole, sest avaldusi võetakse vastu kolmes kohas.