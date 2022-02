2010. aasta aprillis oli Pannjärvel kindral Tõnissoni jooks. Oli selline kevad, kus aprilli teises pooles oli metsa vahel veel paks lumi. Jooks käiski lume peal. Aveli isa osales kaitseliitlasena ja võttis tütre, kes käis siis kolmandas klassis, samuti kaasa. 3 km jooksus võitis Aveli kõiki. Mul on see nii hästi meeles. Läksin pärast jooksu isa jutule, et ega ta vastu ei ole, kui tüdruk trenni tuleb. Järgmisel esmaspäeval oli Aveli kohe platsis.