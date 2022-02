"Ida-Viru klaster on meile väga usaldusväärne ja professionaalne partner, kelle tegemiste kvaliteedis ei pea kunagi kahtlema," rääkis Eesti turismipealik, lisades, et siinsed turismivedurid on kaasahaaravad ja julgelt teistmoodi.

Kuidas vaatate tagasi turismiaastale 2021?

Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen ja Ida-Viru turismiklastri turunduse projektijuht Meelis Kuusk:

"Aasta algus ennustas mitte ainult meile, vaid kogu Eesti turismisektorile väga keerulist hooaega: piirangud, sulgemised, vaktsineerimine, üha suurenev mure püsikulude pärast.

Meil on ütlus, et koos tegutsemine on ükshaaval muretsemisest oluliselt targem. Ja tegutseda tuli ja ruttu ja paljuski teisiti, kui seni olime harjunud.

Kadri Jalonen Eesti idapoolseimas punktis. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Tagantjärele võime öelda, et Ida-Virumaa turismiaasta 2021 oli parem, kui eales loota julgesime. Eesti siseturistide külastatavuselt saavutasime kolmanda koha. Juunist augustini veedeti meie juures kokku üle 148 000 öö, seda on 50 000 ööbimist rohkem kui 2019. aastal. Lisaööde absoluutarvus saime suurepärase teise koha: eestlane võttis kohe pärast Pärnu külastust suuna Ida-Virumaale.

Ühed peamised mõjutajad olid avaliku ja erasektori investeeringud, valmisid näiteks Narva jõetramm, Sillamäe promenaad ja Kauksi rannahoone. Teine ja sugugi mitte vähem oluline mõjutaja oli turismiklastrilt saadud ligemale 350 000 eurot, millega Ida-Virumaad turismisihtkohana arendasime ja turundasime.

Aasta alguses tegime koostöös partneritega kuus ühispöördumist valitsuse liikmete poole ning toimus erakordne nelja ministeeriumi kriisitoetuste seminar, tänu millele said palju ettevõtted riigilt tuge. Lisaks olime esimesed, kes said riigilt vaktsineerimiserandi − võimaluse vaktsineerida inimesi töökohal. Kõige olulisem on, et me ei pudenenud kriisis laiali, vaid suutsime end mobiliseerida, tõmmata siia riigi pilgu ja toe.

Suve avasime seiklusmaa lipuüritusega "SeiklusFest": ühendasime matkamessi ja seiklusmatka. Juba viiendat korda toimus konkurss "Parim uus seiklus", mis on tõeline tootearenduse mootor. Sel korral valmis tervelt 20 uut seiklust ja saime rekordarvu meediakajastusi. Novembris toimunud neljandale maitseseiklusele tulid kohalikke toiduvõlusid kajastama Eesti tipptoiduajakirjanikud.

Meelis Kuusk Mäetaguse kirvehallis. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Aasta lõpetasime heategevuskampaaniaga "Täname meedikuid", kus kõigil Ida-Virumaa elanikel oli võimalus tänada kohalikke arste, õdesid ja kogu haiglapersonali, ostes lõõgastusteenuste kinkekaarte.

Nii mõnigi Eesti maakond imestab meie eduloo üle. Saame olla uhked, et mujalt Eestist, näiteks Lõuna-Eestist, Lääne-Virust, aga isegi ka Lätist Siguldast sõidetakse meie juurde õppima, kuidas üheskoos edukalt tegutseda. Turismiklastri partneritest on saanud justkui ühisaju.

Meil on üks ammune unistus: soovime olla number üks turismisihtkoht Eestis kohe Tallinna järel. See tähendab möödumist suvepealinn Pärnust ja kahekordset kasvu. Meie senist teekonda arvesse võttes julgeme väita, et oleme koos praeguste partneritega sellele unistusele lähemal kui ealeski varem."