Daria elab Narva-Jõesuus ja käib gümnaasiumis Narvas. Seetõttu on tema tegemised seotud mõlema linnaga. Oma kodulinnas lööb ta kaasa noortevolikogu töös. Tänu sellele kostab noorte hääl aina rohkem.

"Veel viis aastat tagasi ei olnud meil isegi noortekeskust, kuni Narva noortekeskuse tollane juhataja Anna Konovalova ja linnavalitsus otsustasid, et see on vaja ka Narva-Jõesuusse luua. Ühtlasi aitas ta asutada noortevolikogu ja toetab seda siiani."