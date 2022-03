Venemaa inimesed nõuavad Putinilt sõja lõpetamist

Danila Kozlovski, näitleja ja filmirežissöör:

Kuidas on võimalik vägivallaga rahu tuua? Vägivald sünnitab vägivalda. Kas 21. sajandil, COVIDi ja teiste konfliktide tõttu niigi keerulisel ja närvilisel ajal on võimalik lahendada selliseid probleeme vennasrahva vastu suunatud "sõjaliste operatsioonidega"?

Miks paljud oma ennustustes eksisid? Aga sellepärast, et seda oli täiesti võimatu ette kujutada. Seda, et Harkivi, Kiievi ja teiste imeliste linnade nimed hakkavad kõlama sõjakroonikates. Meie Ukraina sõbrad küsivad meilt telefonivestlustes hämmeldunult "Miks?", meie aga pomiseme vastuseks midagi arusaamatut. Praegu puudutab see eranditult kõiki meid, sest iga sõjaga kaasnevad kogu meie ümbritsevat ruumi täitvad needused, viha ja süüdistused.

Andrei Lipski, ajalehe Novaja Gazeta peatoimetaja asetäitja:

Venemaa võimude erioperatsioon Ukraina "demilitariseerimiseks ja denatsifitseerimiseks" on täies hoos. Ohvreid ja hävingut on juba praegu palju, kuid me ei tea ikka veel, millega see kõik lõpeb. Ja kas toimub kogu maailma jaoks kriitiline sõjategevuse eskaleerumine. Teine erioperatsioon − meie riigi ja rahva huvidele korvamatu kahju tegemine nendesamade Vene võimude poolt − on aga juba läbi viidud.

Need ei ole enam pealispindsed Krimmi ja Donbassi järgsed sanktsioonid, mille peale Kreml lääne poole hambaid näitas (meie elu muutsid need küll keerulisemaks, kuid dramaatiliselt seda siiski ümber ei kujundanud). Praegu on hoopis midagi muud. Otsus "Ukraina demilitariseerida" on enesetapjalik iseenda pihta tulistamine.

Mina ja mu kolleegid oleme veendunud, et selle sõja hävitavad mõjud meie riigile, pikaajaline kahju Venemaa rahvusvahelistele suhetele ja hukatuslikud tagajärjed kogu meie elule on võrreldavad vaid Nõukogude Liidu sissetungiga Tšehhoslovakkiasse 1968. aastal või 1979. aasta detsembris alguse saanud "rahvusvahelise abi andmisega" Afganistanile. Kuid Venemaa ja selle kodanike integreeritus globaalsesse maailma on praegu võrreldamatult suurem kui 20. sajandil.

Andrei Makarevitš, muusik, ansambli Mašina Vremeni liider:

Peaaegu igal venemaalasel on Ukrainas mõni sõber, tuttav või sugulane. Ja nüüd me tulistame neid. Mis üleüldse toimub? Lõpetage see hullumeelsus kohemaid. Tehke selleks kõik võimalik.

Maria Mironova, näitleja:

Käimasoleva sõja puhul kasutatakse sõnu "erioperatsioon", "denatsifitseerimine" ning muid väljamõeldud sõnu, et vaid tõde varjata. Räägitakse, et naaber on varustanud end relvadega ning kavatseb meid mingis kauges, hoomamatus tulevikus tappa, seepärast tapame me ta ise kohe siin ja praegu.