Sportlik suurpere, kes teeb kõike koos

Božena Demaskevitsi ja Jan Zbigniew Krawczyki peres on kasvamas kuus last: Kaja on kõigest kaheksakuune, Kuba kaheaastane, Nika neljane ja käib lasteaias, Adam läheb sel aastal kooli. 12aastane Igor ja 10aastane Erik õpivad Ahtme koolis ning kiirustavad pärast tunde jalgpalli- ja kergejõustikutrenni.