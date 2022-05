"Õpetajal on Ida-Virumaal suurem kaal"

Kui Gretel Maidre tuli sügisel Toila gümnaasiumisse tööle, arvas ta, et talle meeldib õpetada ainult väikesi lapsi. "Kogesin, et väga mõnus on töötada ka juba täiskasvanud inimestega. Tahaksin jätkata kõikides kooliastmetes."

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik