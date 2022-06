Põgenemine Mariupoli põrgust turvalisele Ida-Virumaale

Põrgust põgenenud: (esireas) Galina ja Jevgeni, Kristina (taga vasakul), Irina ning Ivan usuvad, et Ukraina võidab sõja Venemaa vastu, kuid millal see võit saabub, ei julge keegi ennustada.

Nad põgenesid linnast, mida praegu paljud võrdlevad omaaegse Stalingradiga. Mõni lahkus Mariupolist kohe, mõni ootas ja lootis viimase hetkeni, et see õudus peagi lõpeb, kuid pidi ikkagi põgenema. Tagasi minna pole neil enam kuhugi, ütlevad sõja jalust pääsenud põgenikud, kes on ajutise peavarju leidnud Lüganuse vallas Aa külas asuvas kristlikus laagris Gideon.