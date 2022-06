JUHTKIRI ⟩ Võimu kehv suhtlemisoskus suurendab usaldamatust

Kõigi nende näidete puhul on omavalitsustele ette heidetud, et otsuseid on langetatud tormakalt, läbi rääkimata inimestega, keda need otseselt puudutavad. Näeme nüüd, et kui elanikega ei räägita, kasvab pahameel, järgnevad kohtuvaidlused ning petitsioonid. See, et inimesi puudutavaid otsuseid langetatakse kusagil poliitikute ja ametnike tagatubades, näitab, et otsustajad ei suuda sageli mõista, kui oluline on rahvaga rääkida. Nii on paljudel meie omavalitsustel tarvis tublisti pingutada, et oma tegevust läbipaistvaks kuulutada. Seda, et poliitikud rahvaga vajaduse korral arvestada oskavad, näitab meile ju alati valimiseelne aeg. Lihtsalt tuleb seda oskust laiendada ka valimistevahelisele perioodile.