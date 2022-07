"Kui keegi enam ei räägi, siis räägib kivi"

Eevi Paasmäe ja Uta Kroon-Assafrei ütlevad, et nimekiri aastatel 1836-1978 piirkonnas tegutsenud koolidest on tegelikult isegi pikem, kui tahvlile kirja sai. Näiteks Vaivara kooli mälestuskivi on kunagise kooli asukohas.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik