Mitmenda põlve kokk Jana Kalinina-Ivanova armastab katsetada nii köögis kui elus

Süüa tahavad inimesed alati, maitsva roa valmistamine aga on omaette kunst, kus arengruumi on alati. Janale köögis katsetada meeldib.

"16aastaselt, kui põhikooli lõpetasin, ei teadnud ma, mida edasi teha. Isa ütles, et mine õpi kokaks − isegi kui sa sel erialal tööle ei hakka, siis vähemalt perel söödad kõhud täis," naerab ta. "Nii ma tegingi, seda enam, et köögis toimetamine on mulle alati meeldinud. Pealegi on meil ju terve kokkade dünastia − mu vanemad olid kokad ja vanaema samuti."