Liisa Pakosta: riik peaks kultuuripärandit hoides paremat eeskuju näitama

Muinsuskaitse on sisu poolest mõneti kummaline nähtus. Arheoloogiamälestised, samuti mõisaaegsed ehitised küsimusi ei tekita, küll aga on raske hoomata, mis on muinsusega pistmist näiteks eelmise sajandi keskel valminud Sompa kaevanduse peahoonel või Kohtla-Järve kultuurimajal.

Paljud pered viskasid Tarbeklaasi tooted välja kui vana ja imeliku asja. Uuskasutuskeskused ütlevad, et enam neile Langebrauni portselani ei tooda. Inimesed on aru saanud, et uuemal pärandil on väärtus.