Oru elanikud pakkusid linnaosa arendamiseks rohkelt ideid

Orul elab umbes tuhat inimest, sealhulgas 165 last. Tulevikuteemasid tuli arutama neist sadakond. Peaaegu kõik kohtumisel sõna võtnud kinnitasid, et armastavad oma kodukanti väga, ning tõid esile siinset puhast õhku ja sõbralikke elanikke.

Diana Lumbe on Orul elanud ligi nelikümmend aastat ning mäletab erinevaid aegu, kuid kinnitab, et talle on siin alati meeldinud. Kohtumisele tulles oli ta koostanud pika nimekirja asjadest, mis asula elutingimusi parandada aitaksid.