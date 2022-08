JUHTKIRI ⟩ Ka teistel omavalitsustel tuleb valmis olla

Kogu selles tankilahingus oli Narva linnapea Katri Raik see, kes kõige valusama õppetunni sai. Ta on pälvinud kriitikat kohapealt, et ei suutnud monumentide mahavõtmist takistada, aga mujal Eestis on teda tembeldatud venemeelseks, kuna ta ei tahtnud piisavalt kiiresti otsuseid teha.

Aga häid valikuid tal polnudki, sest punamonumentide küsimus on siin elavatele eestlastele ja venelastele nii kardinaalselt erineva tähendusega, et mingid kompromisslahendused poleks siin võimalikud olnud.

Vahetult pärast monumentide mahavõtmist võib küll olukord Narvas rahulik tunduda, kuid me ei tea veel, kas ja kuidas see mõjutab narvalaste usaldust Eesti riigi ja keskvalitsuse vastu.

Peaminister Kaja Kallas ütles valitsuse otsust kommenteerides, et monumentide äraviimist alustati riigi idaservast põhjusel, et siin tekitavad need kõige suuremaid pingeid. Kallas andis ka mõista, et seda tööd jätkatakse mujalgi Ida-Virumaal koostöös siinsete omavalitsustega. Seetõttu on meie linna- ja vallavalitsustel viimane aeg hakata inimestele selgitama, miks ja kuidas seda tehakse. Loodetavasti suudavad meie ülejäänud omavalitsused teha keskvalitsusega paremat koostööd, kui seda suutis Narva võim.