Janika Kuuseoja startis Peipsi toidu festivalile Tallinna külje alt Kiiust, leides, et mitmekesise kalavaliku nimel tasub pikk teekond ette võtta.

"Kodus sööme poelõhet ja -forelli, isegi räime ja lesta on raske saada, kuigi meri on külje all. Vasknarvas sõime kalakotlette, suitsukala, mis meie seltskonnale väga maitses. Ahvenamarjapannkoogid olid huvitavad, neist polnud ma varem kuulnudki. Kalahoidised õlis olid samuti minule uus asi," muljetas ta.