MIKK KASESALK ⟩ Koolide riigistamisega tunnistab Lüganuse vallavalitsus võimetust kohalikku hariduselu korraldada

Eestis on põhihariduse korraldamine mõne üksiku erandiga kohaliku omavalitsuse ülesanne. Erandiks on sellised omavalitsused nagu Kohtla-Järve, kus kohalik võim ei ole piisavalt motiveeritud või suuteline haridust riiklike suuniste järgi jätkusuutlikult korraldama. Nendes omavalitsustes kipub valitsejate huvi kodanikele vajalike teenuste osutamise asemel olema mujal: endale ustavate parteisõdurite omavalitsuse palgal hoidmisel, oma palga suurusel või liisingusse võetud automargi prestiižil. Praegu paistab, et Marja-Liisa Veiseri juhitav Lüganuse vallavalitsus soovib liituda seltskonnaga, kus üldharidusega seotud mured ja rõõmud jäetakse teiste kanda. Eelarve mahtusid arvestades moodustab üldhariduse korraldamine ca 25% kogu Lüganuse valla tegevuse mahust, seega on äraantava vastutuse ulatus märkimisväärne.

Sisulises mõttes on planeeritav muudatus kohaliku omavalitsuse vaatest üsna suure mõjuga. Kohalik omavalitsus on kohaliku kooli pidaja. Kooli pidaja valib koolijuhi ning saab mõjutada olulisel määral koolis toimuvat. Praktikas on kõige tugevamad koolid need, kus kooli pidaja, koolijuht, lastevanemad ja õpilased ajavad kõik ühte asja. Kohaliku omavalitsuse tasandil on selline sünergia palju lihtsam tekkima. Usun, et Eesti riigikoole juhivad ja nende tegevust korraldavad väga professionaalsed juhid ja ametnikud, aga keegi neist ei ela Lüganuse vallas ja nende lapsed ei käi Lüganuse valla koolides. Mulle tundub palju mõistlikum, kui otsuseid tehakse seal, kus neid ka ellu rakendatakse ja kus otsuste mõju ka isiklikult tajutakse, ehk mitte partei peakontoris või haridus- ja teadusministeeriumis.