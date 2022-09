MAIT SEPP ⟩ Tõuksisõltlase kaitsekõne

Ma ei tea, kui paljusid võib see huvitada, aga mul on tekkinud kõhulihased. Viimati andsid need endast märku siis, kui olin 6. klassis ning meie kooli tuli kehalist kasvatust andma noor ja innukas õpetaja Lilium. Ei, ma ei ole end kirja pannud mõnda spordiklubisse ega palganud eratreenerit. Lihased on tekkinud elektritõuksiga sõitmisest.