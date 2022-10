Vanglateenistuse juht Rait Kuuse tahaks türmis näha rohkem inimlikkust

Jah, vanglate osakond oma 30 töökohaga pole midagi võrreldes üle 300 töökohaga Viru vanglaga. Meil on praegu valvuritest ja kontaktisikutest-inspektoritest puudus, üksjagu konkursse on üleval. Meie nõudmised on küllalt kõrged, samas maksame Virumaal täiesti adekvaatset, isegi kõrget töötasu. Oleme siiani ca kolmandiku rohkem maksnud kui mujal. Alustava valvuri palk on 1900 eurot.