Kui Ida-Virumaa aasta klassiõpetaja Kristi Goldberg andis üheksandale klassile asendustundi, imestasid õpilased, miks ta seda tööd teeb. "Mõtlesin, kas nad küsivad seda sellepärast, et olen nende meelest erakordselt halb õpetaja või nad arvavad, et see on minu ainus valik ja muud ma elus teha ei oskagi."