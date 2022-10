Saka mõisa omanik Tõnis Kaasik ütles, et talle meeldivad skulptuurid ja meeldib kunst. "See mõis on ise arhitektuurimälestis. On loogiline, et siin pargis on ka skulptuure ja muid asju. Minule on oluline, et neil skulptuuridel on ka side selle kohaga. Nad kõik on kuidagi seotud Saka ajalooga: kes lendab siit üle, kes 400 aastat tagasi elasid siin, kelle tõi mütoloogia järgi kohale kotkas," ütles Kaasik.