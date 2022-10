JUHTKIRI ⟩ Õpetajaamet Ida-Virumaal läheb hinda

Kui varem on tulnud kõvasti pead murda selle üle, millise ime kombel saada kooli puuduvaid õpetajaid, siis nüüd on tulemas otsustamine, kuidas arvukate kandidaatide seast valikuga võimalikul hästi kümnesse tabada.

Palga suurus ei ole ainumäärav, kuid siiski väga oluline tegur töökoha valikul. Riigi põhimõtteline otsus hakata maksma Ida-Virumaa koolides eesti keeles õpetajatele poole suuremat palka kui mujal Eestis annab kindlasti osale õpetajakutse omandanud inimestele tõuke siinsetesse koolidesse tulla. Mingi osa võib olla ka õnneotsijaid, kuid küllap oskavad siinsed koolid selgeks teha, kes milleks võimeline on.

Eeldatavasti innustab piirkondlik palgakoefitsient ka neid õpetajaid, kes on oma aines tugevad ja töötavad Ida-Viru koolides, kuid kel jääb eesti keele oskuse nõutavast tasemest pisut puudu, eelseisva poole aasta jooksul kõvasti pingutama, et end sel alal parandada. Motivatsiooni peaks jätkuma, sest valida on töökoha kaotamise ja Eesti kahekordse keskmise palga vahel.