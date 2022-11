ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kas valitsus tegeleb viienda kolonniga?

Kui me oleme teinud küsitlusi, siis küsitlustes peab enamik Eesti venekeelsest kogukonnast oma koduks Eestit ja saab väga hästi aru, et kui Venemaa tahaks tulla siia Eestit "vabastama", siis nemad on esimesed, kes pihta saavad, kas või kui Ida-Virumaa poolt see asi tuleb. Loomulikult on meil kaitsepolitseiamet, me hoiame väga silma peal kõigel sellel, mis toimub. Kui sõda algas, siis me otsustasime ka selle, et Vene kodakondsusega isikutel ei ole õigus siin kanda relva. See seadus on riigikogu menetluses just sellel põhjusel, et nende relvad tuleb ära anda, et neid riske maandada. Me oleme teinud erinevaid käike, kui me näeme, et inimesed tegutsevad Eesti huvide vastaselt, tegemist on Vene kodanikega, siis me saame neilt elamisloa ära võtta ja nad ka Eestist välja saata. Selliseid samme me oleme ka teinud.