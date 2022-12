Igiliikur Tanel Leisalu: Ida-Virumaa ei ammenda end kunagi

Jah, sellel ajal, kui ma oleksin mäealasid võib-olla meeleldi teinud, ei olnud need nii populaarsed. Nüüd ei ole luud ja liigesed enam sellises seisus, et kannataks lumelauaga või mäesuuskadega sõita.

Kiviõli on hea näide sellest, kuidas tehismäe saab rakendada turismivankri ette. Ida-Virumaal on tehismägesid kümneid ja sel sügisel lõi Alutaguse matkaklubi uue traditsiooni − tehismägede maratonmatka. Klubi liikmena osalesid sinagi, läbides joostes kuue tunniga 49 kilomeetrit ja 21 tippu. Kas sulle, kes sa vallutad maailmas kuue tuhande meetriseid mäetippe, pakuvad tehismäed, õigemini -künkad, tõesti pinget?

Kahtlemata, miks ei peaks? Kui on plaan mägedesse minna, on meie aherainemägedel hea tehnilisi treeninguid teha. Seal saab harjutada rusunõlval liikumist. Kui paned raske koti selga ja liigud mäest üles-alla, annab see ka päris korraliku füüsilise koormuse. Aidus ja Kohtla-Nõmmel on head matkarajad, kus saab mäkkeliikumist harjutada.

Tehismäed sobivad ka selleks, et vaateid nautida ja ägedaid pilte teha, sest sinna ronimine on jõukohane paljudele.

Jah, keskmiselt on aherainemägede kõrgus jalamilt saja meetri ümber. Minu lemmik on Käva "kaksikud", see näeb visuaalselt vägev välja. Mäge ennast on äge pildistada ja selle otsast on ka äge ümbrust vaadata. Enamiku mägede tipust saab päris hea ülevaate piirkonnast. Ilusa ilmaga on nähtavus hea ja vaated päris ilusad, isegi VKG tööstuskompleksile.