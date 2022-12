Loodusfotograafe peibutavad talvel pankrannik ja Alutaguse laaned

Poruni põlismetsa ja Udria rannikule pole Savisaar talvisel ajal veel jõudnud, need kohad on tulevikus kindlasti plaanis.

Vöötkakk on haruldane talikülaline, keda võib pea igal aastal kohata ka Ida-Virumaal. Foto: Remo Savisaar

Talv on pildistamiseks väga hea aeg, kinnitab Remo Savisaar. Jah, loodus on küll vaesem, aga teisalt visuaalselt ka palju lihtsam, puhtam. Talvisel ajal on ta Ida-Virumaal käinud otsimas just kakulisi, kellest näiteks vöötkakku võibki meil enamasti talvel kohata. Aga ka habekakk, händkakk ja värbkakk on talvisel ajal rohkem aktiivsed ning nähtavamal.

Ida-Virumaa köidab erilisusega

Mida on Ida-Virumaal sellist, mille nägemiseks ja pildistamiseks tasub päris tihti hulk kilomeetreid maha sõita?

"Harjumaa ei ole Ida-Virumaa," naerab Remo Savisaar. "Mind on siia tõmmanud erinevus. Hoopis teistsugune rannik, teistsugused toidud, inimesed, kultuur − see rikastab. Ja need maastikud ja metsalaamad, mida veel on. Minule oli uus koht Peressaare, kuhu kevadel esimest korda sattusin. Väga huvitav ja täitsa teistmoodi koht. Seal leidsin põnevaid linde ja puutumatust, kui ma seal ringi kondasin, siis teisi inimesi ei kohanud. Loodusfotograafile hea koht, kus saab nautida üksindust ja vaikust ning metsikut loodust."

Harva tuleb ette päevi, kui Erika Kruup kaameraga rappa või metsa või mere äärde ei jõua. Foto: Erika Kruup

Ka hallis ilmas võib ilusat leida

Ida-Virumaa päris oma loodusfotograaf Erika Kruup peab enda lemmikkohtadeks ning soovitab teistelegi pankrannikut, Oru parki ja Selisood.