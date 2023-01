Andres Jõesaar: eestlased on ajakirjanduse usku

Kultuuriministeeriumi meedianõunik Andres Jõesaar tõdeb, et vajadus informatsiooni järele ja huvi erinevaid meediakanaleid jälgida on suurenenud kõigis Euroopa maades, eriti nendes, mis on lähemal Venemaale ja sõjakoldele. Eestis teevad meediakanalid head tööd ja nende usaldusväärsus on kõrge.