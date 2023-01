Ukraina sõja mõju Ida-Virumaale ei lõpe koos sõjaga

Alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse on riigist põgenenud peaaegu kaheksa miljonit inimest, kellest Eestisse on jaanuari alguseks jäänud 65 000 ja neist omakorda ligikaudu 42 000 on saanud ajutise kaitse.

On paratamatu, et isegi sõja lõppemise korral jäävad paljud Ukrainast Eestisse saabunud inimesed siia pikemaks ajaks ja mingi osa neist ei pöördugi kodumaale tagasi. Sageli pole see võimalik, sest kodukoht on sõjas hävinud.