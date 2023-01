Tatjana Ivuškina: "Pisarad hädas ei aita, tuleb tegutseda"

Tatjana Ivuškina kannab meeleldi rahvarõivaid. Sellel fotol on tal seljas tänapäevased, kuid autentsete lõigete järgi õmmeldud Ukraina rahvariided, mis maksavad ligikaudu 1000 eurot. Ja need ei ole veel kõige kallimad. Kõik tikandid neil rõivastel on tehtud käsitsi.

Foto: Erakogu