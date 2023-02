Näitleja ja lavastaja Julia Aug sidus eelmisel aastal oma töö kodulinn Narva ja Vaba Lava Narva teatrikeskusega. Tema lavastatud "Х** войне. M*** sõda" ja "Narva − linn, mille me kaotasime" on tekitanud publikus nii vaimustust kui viha, kuid ükskõikseks ei ole need kedagi jätnud. Aug tõdeb, et elame väga keerulisel ajal, mil mitte keegi meist ei tea, mida tulevik toob.