Toiduliidu juht: "Inimesed suhtuvad toitu kahepalgeliselt"

"Eesti toit on mulle väga südamelähedane," tunnistab Sirje Potisepp. "Ja mina olen selle suuna pooldaja, et absoluutselt kõike võib süüa. Aga toituma peab mõõdukalt − ei pea kõhtu ajama punni −, tasakaalustatult, et rasvad, valgud ja süsivesikud oleksid balansis, ning mitmekesiselt. Vähem suhkrut ja soola. Iga kord, kui ma söön magusat, mõtlen, et homme söön siis vähem. Võib-olla. Ja mina soovitan ikka liikuda. Minu kepikõnniring on seitse kilomeetrit, millest poole jooksen ja poole kõnnin. Pärast veel 30-40 minutit välijõusaalis. Mind ei ole kunagi pidanud sundima õue," avab toiduliidu juht oma hea vormi tagamaid.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik