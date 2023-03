Mõrvani viinud ahnuse palk: endine pedagoog sai 16 aastat vanglat

"Inge ütles, et kui Maie ära kõrvaldame, siis saan mina sinna majja elama minna," rääkis Vološin Viru maakohtus toimunud protsessil, kuidas nad koos kaaskohtualuse Inge Pullatiga 2021. aasta sügisel Jõugal elanud sugulase Maie Sääre tapmist kavandasid. "Meil oli plaan Sergei [Maie Sääre elukaaslane − E.K.] ka ära kõrvaldada, siis oleks edasised vaidlused välistatud ja ma oleks kohe saanud sinna majja," rääkis Vološin, "mina pidin musta töö ära tegema, et teiste käed puhtaks jääks."

Kohtualuse sõnul läksid nad koos Inge Pullatiga Alutaguse vallas Jõugal asuvasse Lillemäe tallu 2. novembri õhtul, jättes valge Citroeni kaubiku eemale peitu. "Maie tuli ukse peale koera kutsuma, siis ma lasin talle pipragaasi näkku, lõin kolm korda koridoris olnud tühja šampusepudeliga talle pähe, võtsin kaelast kinni ja kägistasin. Ta ütles, et lase lahti. Ta oli nii purjus, et kukkus peaga vastu seina. Kui Maie surnud oli, hõikasin Ingele, et ta võib sisse tulla, Maiet enam ei ole," rääkis Vološin kohtus.