Virmalistekütid öösiti ei maga

Üks näituse autoreist on Narva fotograaf Andrei Nikitin, kes on öösiti pildistamas käinud juba ligi viis aastat. Ta rõhutab, et ehkki tema enda tehtud fotodest piisaks mitme isikunäituse tarbeks, tahtis ta tutvustada ka oma kolleegide töid − Eestis on välja kujunenud oma kogukond, kuhu ainuüksi idavirukaid kuulub kümmekond.