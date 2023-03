ÜKS KÜSIMUS ⟩ Miks politsei enam liiklusõnnetustele välja ei sõida?

Politsei on operatiivressurss ning meie eesmärk on pakkuda kiiret ja tarka abi. Kui mõningates olukordades, siinkohal siis nn varalise kahjuga liiklusõnnetuste korral, on olemas lihtsamaid ja kiiremaid viise, kuidas seda lahendada, siis tuleks eelkõige eelistada neid. On levinud arusaam, et kindlustus ei korva kahjusid enne, kui politsei pole kohapeal õnnetust fikseerimas käinud. See aga nii ei ole: politsei ja kindlustuse ülesanded on täiesti erinevad. Meie ülesanne on tuvastada sündmuskohal süüdlane ja võtta ta vajaduse korral vastutusele, kindlustuse eesmärk seevastu on leida süüdlane ja korvata kannatanule kahju. Meie tööd ei ole omavahel seotud ehk kindlustuse otsus ei ole sõltuv politsei süüteomenetlusest − vastupidi, see võib täiesti erineda.