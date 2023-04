Voka Tuba tõmbab rahva koduseinte vahelt ja nutimaailmast välja

"Olen pikemat aega bao kukli pilte vaadates vesistanud, aga esimest korda sain seda proovida veebruaris Belgias. See oli nii hea, et koju jõudes otsisin retsepti ja proovisin teha. Kuna kuklid tulid imelihtsalt välja ja meie piirkonnas toitlustusasutused neid ei paku, mõtlesin, et annan oma teadmised edasi. Inimesed saavad siis ise neid kodus teha," rääkis Evelin, lisades, et on suur toidunautleja ja köögis katsetaja.