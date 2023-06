"Panime lati paika, et ootame vanemaid kui 35aastasi sõidukeid, ja muid kitsendusi ei seadnud," ütles üks väljasõidu organiseerijaid Ilmar Aun. Pool sajandit raudse eesriide taga tähendas muidugi seda, et enamik autosid ja mootorrattaid väljasõidul olid sellised, mis valitsesid meie tänavaid 1960.-1980. aastatel. Aga pea iga teine sõiduk kandis musta numbrit, mis tähendab, et tegu on väga originaalilähedases seisukorras sõidukiga. Nii et ei mingeid ristpeakruvisid autodel, kui seda tehases omal ajal ei kasutatud, suurematest sõlmedest-koostudest rääkimata.