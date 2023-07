Toila laululaval kõlavad reedel Queeni ja Bad Boys Blue hitid

Sel reedel on kahe esinejaga veel paremad väljavaated. "Mis seal salata − ega eelmisel aastal noort publikut eriti ei olnud. Sihingi pigem vanemat generatsiooni, aga julgen väita, et Queen võiks kõnetada ka juba uut generatsiooni, 20+ inimesi, kes on muusikaga kursis."

"Soovin pakkuda maksimaalset meelelahutust, et inimene on kontserdilt ära minnes rõõmus ja ütleb, et tuleb tagasi. Tahaks publikut hoida ja samal ajal kasvatada. Näen, et Ida-Virumaal on potentsiaali. Tõesti loodan, et see kontsert toimib. Usun, et tuleb meeleolukas õhtu, ja olen ka ise põnevil."