Oled öelnud, et liikuv noortekeskus on sinu noorsootöö teekonna kõige suurem projekt, mis hakkas tiibu kasvatama juba 2021. aasta sügisel ja tundus algul rohkem kui hullumeelne.

Jah, see on olnud igas mõttes kõige suurem projekt nii eelarve kui ka sisu poolest, sest protsess kestis peaaegu kaks aastat. See nõudis väga palju energiat, et hoida noori koos niimoodi, et nad vahepeal kusagile ära ei kaoks ja oleksid mõttega kaasas.