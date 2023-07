Eesti staažikaim proviisor Aime Tolga ei pääse pensionile

"Naeran, et võib-olla mõni arvab, et ma ei märka ise ära minna. Märkaks küll, kui oleks, kellele see töö üle anda. Ma ei suuda nii, et panen avalduse lauale ja kõnnin minema, tundmata huvi, mis apteegist edasi saab," räägib Tolga, kes saab tänavu novembris 85aastaseks, kuid on aastatele vaatamata energiline, tegus, pillub ladinakeelseid väljendeid ja saab hästi hakkama arvutis toimetamisega.