Narva tanki saaga on läbi

Sel nädalal sai Narva tanki lugu punkti: 16. augustil, mitmete punamonumentide teisaldamise aastapäeval, ei juhtunud avalikus ruumis midagi märkimisväärset. See tähendab, et punamonumentide aeg on läbi saanud ning Põhjarannikki pühendab tõenäoliselt oma viimase artikli sellele pinevale aastatagusele päevale, mil Eesti riik Narvas otsusekindlust ilmutas ja mõnes mõttes jõudugi näitas.