Nii Emma Jane Richardsile kui ka sakslasele Klaus Darrelmannile jättiski just Kreenholm pika päeva sügavaima mulje. "Meile on väga huvitavad suured tühjad tehased, mis teil alles on. Need on väga filmilikud ja põnevad igale filmitegijale. Kreenholm oli muljetavaldav, eriti kuiv jõesäng," tõdes Darrelmann.