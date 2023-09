TOOMAS KARIIS ⟩ Viis aastat Ida-Virumaal olid tagantjärele nagu muinasjutt

Meditsiin on spetsiifiline valdkond. Haiglas saab lisaks positiivsetele hetkedele, nagu näiteks lapse sünd või paranenud patsient, näha aeg-ajalt ka inimeste kannatusi, mis võivad meile emotsionaalselt mõjuda. Siin on abiks erialane küpsus ja töökogemus. Kõik see tuleb ajaga. Kui patsient ei parane ja arst suhtub sellesse välise emotsioonita, ei tähenda see, et see talle korda ei lähe.

Patsientidega suhtlemisel on oluline empaatia, mis on tervishoiutöötajale vajalik patsientidega sideme loomiseks. See on võime mõista patsientide tundeid, tajuda nende hirme, ärevust ja valu. Lisaks võimaldab see täpsustada anamneesi, mis on eduka diagnoosimise ja sobiliku raviplaani koostamise eeldus. Tegutseme selle nimel, et tagada patsientidele turvatunne ja rahulolu. Tänuavalduste arv ületab kaebuste arvu.

Ravitöö on sisuline ja konkreetne − haiglaravil on inimesed, kes peavadki haiglaravil olema, kes päriselt vajavad meie teenuseid.

Samas soovin rõhutada, et tegemist on tööga. Me teeme patsientide heaks kõik, mida suudame teha, aga imesid me paraku teha ei saa. Mõnikord võivad need meist sõltumatult juhtuda.

Varem lõin ma kaasa kammerkooris. See oli ajamahukas ja töö Ida-Virumaal ei võimaldanud mul senises mahus sellega tegelda. Selle asemel sain pöörata rohkem tähelepanu sõjaväemeditsiini korraldamisele, täpsemalt sõja-tsiviilmeditsiini integratsioonile. Osalen kaitseväe õppekogunemistel ja 2023. aasta kevadel sain tänukirja riigikaitsesse panustamise eest.

Õnneks on Eesti NATO koosseisus ja see on oluline julgeolekugarantii, aga vaatamata koostööle teiste riikidega, on meie riik meie endi kujundada.