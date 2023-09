Ahtme raamatukogu väikeses galeriis on avatud näitus "Perepalett", kus oma loomingut esitlevad Svetlana Petrova, Diana Makarova ja Julia Makarova − vanaema, tütar ja tütretütar. Ning ehkki neist igaühel on erinevad huvid ja oma käekiri, on nad kõik andekad ja mitmekülgsed kunstnikud.