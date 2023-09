Väljastpoolt maakonda tuli sadakond uut õpetajat

"Minu arvates on Ida-Virumaa väga huvitav koht, kus praegu olla," ütles Kristiina Raidvere kevadel, kui osales Ida-Viru haridusklastri proovipäevadel ja külastas maakonnas mitut kooli Narvast Kohtla-Järveni. Ta oli võtnud vaheaasta, et mõelda, mida tahab edasi teha.

"Olen kuuendat põlve õpetaja ja õpetamine on mul geenides, aga eelmisel aastal tundsin natukene väsimust," rääkis kogenud kehalise kasvatuse õpetaja. "Olin saanud õpetada gümnaasiumis, poisse, liitklassides, erivajadustega lapsi... Tundsin, et see on nii selge ja mul ei ole enam üldse huvitav."

Nii tekkis soov olla õpetaja sellises keskkonnas, kus lapsed ei räägi oma emakeelena eesti keelt. Külastatud koolidest langes valik Sinimäe kasuks, sest mõlemale poolele sobis osaline koormus. "Mul on kaksikud, kes jäid Paidesse gümnaasiumisse, ja soovisin tulla poole kohaga," selgitas Kristiina Raidvere.

Samuti oli talle sümpaatne, et tegu on väikese maakooliga, kus saab õpilastega lähemalt tuttavaks. "Mulle meeldis ka, kuidas Aljona [Sinimäe kooli direktor Aljona Kordontšuk − toim.] on raamatukogu koos kooliga toimima pannud − see on nii vahva hariduse kants, kus mängitakse muusikat ja malet."

Esimese kahe nädala suurim üllatus on, et tunde saabki teha ilma vene keelt kasutamata.