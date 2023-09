Tarmo Tohveri sõnul aitab uute haiglahoonete ehitamine ja vanade renoveerimine saada siia tööle ka arste ja õdesid. "Paljud mujalt pärit inimesed, kes pole siin varem käinud, on üllatunud, et meil selline haigla on."

"Minule on kõige tähtsam, et patsiendid oleksid haiglaga rahul. Patsient tahab, et temast lugu peetaks ja temaga räägitaks," ütleb Tarmo Tohver, kes tuli septembri alguses võitjana välja Ida-Viru keskhaigla juhi konkursist. Ta on haigla juhatusse kuulunud ka eelneval viiel aastal, mil ridamisi on kerkinud uued hooned. Ehitamisest veelgi keerulisem ülesanne on aga noorte arstide Ida-Virumaale tööle saamine.