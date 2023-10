Galina Kozulina ja Natalja Kapajeva avasid ühise lapitööde näituse

Ehkki Natalja Kapajeva ja Galina Kozulina elavad eri linnades, leiavad nad lihtsasti ühise keele ja meele, sest neid ühendab suur armastus tekstiilikunsti ja eriti selle ühe haru − lapitehnika vastu. Mõlemad käsitöömeistrid osalevad iga-aastastel näitustel nii Eestis kui ka välismaal. Galina Kozulina vaimustav natüürmort õuntega naasis hiljuti Venemaalt rahvusvaheliselt rändnäituselt.

Galerist Inna Kivimäe sõnul on Galina Kozulina ja Natalja Kapajeva Jõhvi galeriis sagedased külalised, esitledes oma loomingut siin juba viiendat korda. "Iga kord toovad nad siia uusi, üha keerulisemaid ja hämmastavamaid töid − raske uskudagi, et need pildid ei olegi värvidega maalitud, vaid lapitükkidest kokku õmmeldud."

Tõepoolest, alles lähemalt uurides võib märgata mikroskoopilisi õmblusi, mille abil Galina Kozulina on kujutanud mitmeid tuntud inimesi: Johnny Deppi, Mick Jaggerit, Coco Chaneli... "Need inimesed, nende lood ja saatused pakuvad mulle huvi ning kunstnikuna köidavad mind nende näoilmed," räägib ta.

Coco Chanel on Galina Kozulinale küllaga inspiratsiooni pakkunud. Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Näitusekülastajad on hämmingus: kuidas on võimalik kangatükkide ja niidi abil edasi anda nii palju toone ja varjundeid, et inimeste näod otsekui ellu ärkavad?