Üle hoiukodu läve astujat tabab meeldiv üllatus: kiisude rohkusele vaatamata ei ole peaaegu üldse mingit lõhna tunda ning kõik on väga puhas. Midagi liigset tubades ei ole, kuid kõik mugavused on kassidele tagatud.

Ühes toas on suured puurid, mis on mõeldud haigetele või karantiinis viibivatele loomadele. Merle märgib, et see on siiski viimane abinõu, sest ta ei taha loomi milleski piirata.