Ülla Toomjärv rääkis, et on Kohtla-Järve eesti kooliga seotud olnud koguni 68 aastat. Ta meenutas, kuidas esimeses klassis oli tal klassijuhataja väga nõudlik ja samas sõbralik õpetaja Johanna Treufeld. "Ta nõudis ilusat käekirja. Püüdsin seda väga jälgida. Kui mul kord kiri viltu läks, tõmbasin vihikust selle lehe välja. Selle eest kutsuti ema kooli. Kui ma aga neljandas klassi käies kaotasin oma ema, ütles seesama õpetaja mulle: "Kallis laps, elame üle, sul on hea isa!""