Mitte ainult Iisraeli ja Hamasi konflikt

Praeguste konfliktide ühisosa on see, et Vene Föderatsioon, meie põline vihamees, on otseselt või kaudselt osaline kõikides käimasolevates konfliktides. Putin pole teinudki saladust, et tema eesmärk on koormata Pax Americana´t määrani, kus Ameerika Ühendriigid ei ole võimelised kõikidele väljakutsetele enam vastama. Tema tagamõte on väärata tänast reeglitel põhinevat maailmakorda ja saada uue maailmakorra administraatoriks. Tõsi, viimase eesmärgi saavutamise asemel on Venemaa pigem langemas või juba langenud Hiina vasalli rolli.