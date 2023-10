JUHTKIRI ⟩ Ärgem laskem neid miljoneid raisku!

Osa poliitikuid peab seda Ida-Viru päästerõngaks ja imerohuks kõikide tagasilöökide vastu, mida Euroopa kliimapoliitika on maakonnale juba põhjustanud ja põhjustab tulevikus veel. Skeptikud leiavad, et tegemist on niivõrd tühise rahaga võrreldes sellega, mida põlevkivitööstus on viimastel aastatel sisse toonud, et sellega pole võimalik märkimisväärset murrangut ja üleminekut uuele majandusele koos jõukuse kasvatamisega Ida-Virumaal esile kutsuda.