Jah, see oli suur üllatus, aga nii armas ja äge! Ja et abikaasa suutis seda lõpuni saladuses hoida... Ta pidi minult ju allkirja võtma, aga ütles, et see on nõusolek kooliekskursiooniks. Sain aasta isa tiitlist teada alles Põhjaranniku fotograafilt Peeter Lilleväljalt, kes helistas, et on vaja üks pilt teha...