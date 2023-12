"Kristervalli bastion on ainus omataoline bastion Eestis. See on osa Narva linna esimestest kaitserajatistest, mis ehitati Rootsi ajal, 16. sajandi lõpus, 17. sajandi alguses," sõnas Narva muuseumi peavarahoidja Zurab Jänes.

Tema sõnul on aidanud nüüdseks lõpule jõudma hakkav projekt Narva muuseumil hävingust päästa nii Kristervalli bastioni kui ka mitmeid teisi aastakümnete viisi lagunenud objekte. "Need on kiviplaadid ja tõenäoliselt ainus 17. sajandi algusest pärit kahur, mis meil Narvas praegu on," loetles Jänes väärtuslikke esemeid, mis on eksponeerimiseks juba valmis.